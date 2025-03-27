Имущество доставившего бомбу для экс-подполковника СБУ курьера арестовали в Москве

В Москве суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова

В Москве суд арестовал имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который доставил бомбу для совершения взрыва автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом просило следствие.

Принадлежащий Прозорову автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля 2024 во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

Сейчас дело о подрыве машины экс-подполковника СБУ расследуется по статьям 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ группой лиц») и 205 УК РФ («Теракт»). По нему задержаны двое из троих фигурантов.

Ранее сообщалось, что Паскарь не знал, что ему подложили взрывное устройство и просто делал свою работу.