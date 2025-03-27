Из-за участившихся атак БПЛА ВСУ усилят защиту объектов энергетики Ростовской области

Росгвардия обязала ТЭК Ростовской области усилить охрану и установить РЭБ

Росгвардия обязала владельцев объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Ростовской области усилить защиту в связи с участившимися атаками украинских беспилотников. Об этом заявил начальник регионального управления ведомства Владимир Жигула.

По его словам, собственники объектов ТЭК должны установить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и усилить охрану. Росгвардия выдала предприятиям дополнительное вооружение для обеспечения безопасности.

Жигула указал на большое количество сбиваемых в районе административной границы с Донбассом дронов противника. Также они уничтожаются на подлете к объектам жизнеобеспечения.

Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской народными республиками.

26 марта сообщалось, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала атаку двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на железнодорожную станцию Донецка.