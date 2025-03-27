Spectator: Украина выглядит неудачником из-за переговоров России и США

Обозреватель Светлана Моренец назвала Украину неудачником из-за переговоров России и США, которые состоялись 24 марта в Саудовской Аравии. Такое мнение она выразила в статье для британского журнала The Spectator.

«Украина выглядит неудачником в российско-американских мирных переговорах», — написала Моренец.

Автор статьи указала, что в ходе встречи американская делегация согласилась ослабить часть антироссийских санкций. В частности, стало известно, что Соединенные Штаты помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Кроме того, как отметила Моренец, после переговоров могут быть сняты ограничения с ряда российских банков, что позволит им вернуться к системе SWIFT.

Встреча делегаций России и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде. Диалог длился более 12 часов. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Также она заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».