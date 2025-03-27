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08:07, 27 марта 2025Экономика

Названа доля готовых взять кредит по ставке в 20 % и выше российских компаний

«Опора России»: Только 7 % МСП в России готовы взять кредит по ставке выше 20 %
Вячеслав Агапов

Фото: Pixabay

Только семь процентов компаний из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) готовы взять кредит по ставке выше 20 процентов. Долю готовых оформить займ при таких условиях назвали эксперты ПСБ и «Опоры России», сообщает газета «Известия».

Каждая пятая компания среди участвовавших в опросе готова взять кредит с предельной ставкой 6-10 процентов. Еще 20 процентов называют допустимой ставку в 15-20 процентов.

Высокие ставки по кредитам создают серьезную нагрузку для малых компаний. Как заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Олега Скапенкера, если они примут на себя непосильную нагрузку, возможны даже массовые банкротства таких организаций.

«В то же время банки, как профессиональные кредиторы, в большинстве случаев этого не допустят — их система риск-менеджмента направлена на выдачу возвратных ссуд», — подчеркнул эксперт.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер отметил, что россияне больше не увидят ставок по вкладам, приближающимся к 30 процентам. Они будут снижаться, но очень небыстро и куда медленнее, чем ключевая ставка. Поэтому россиянину стоит хорошо подумать, прежде чем обращаться за ссудой в банк, посоветовал эксперт.

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