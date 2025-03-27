На смартфонах Google сломался будильник

Пользователи смартфонов Google пожаловались на нерабочие будильники

Владельцы смартфонов Google Pixel пожаловались на проблемы с будильником. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты заметили жалобы пользователей на то, что встроенное в операционную систему (ОС) Android приложение будильника перестало срабатывать. В материале говорится, что впервые о неполадках сообщили посетители Reddit в середине марта — соответствующий пост на площадке получил почти 400 лайков за неделю.

Как заметил автор треда, он несколько раз опаздывал на работу из-за того, что установленный на смартфоне Google Pixel 9 будильник не работал. Запись прокомментировали несколько пользователей, которые тоже пожаловались на сломанный будильник.

Авторы 9to5Google проанализировали отзывы и заметили, что в большинстве случаев будильник просто не срабатывает. У ряда пользователей программа может сработать с опозданием в несколько часов. В Google пока не прокомментировали проблему.

О похожей проблеме в конце февраля сообщили пользователи iPhone. Тогда энтузиасты предположили, что неполадки связаны с функцией «Распознавание внимания» на смартфоне Apple.

В конце марта стало известно, что Google сорвала выпуск новых смартфонов Pixel 9a в продажу из-за проблем с перегревом. Как сообщил инсайдер под ником techauntyji, в ходе тестирования телефоны начали сильно греться под нагрузкой.