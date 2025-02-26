Пользователи iPhone пожаловались на сломанный будильник

HuffPost: На iPhone из-за Face ID сломалась функция будильника

Владельцы iPhone пожаловались на неработающий будильник в iPhone. На это обратил внимание портал HuffPost.

Сообщения о том, что в смартфонах Apple сломался будильник, появились на Reddit и в TikTok. Так, пользователь сервиса коротких видео под ником brunson_state рассказал, что однажды проснулся от звонка начальника, так как будильник на телефоне не сработал. Пользователь TikTok под ником alexiearmour заметила, что из-за неизвестной поломки проспала поездку в аэропорт.

По мнению журналистов HuffPost, проблема может быть связана с функцией «Распознавание внимания», которая есть на смартфонах с Face ID. Если в момент срабатывания будильника iPhone через биометрический датчик заметит, что пользователь уже проснулся и смотрит на экран смартфона, то будильник отключится. При этом по непонятным причинам iPhone может отключить будильник, даже если его пользователь еще спит.

Специалисты медиа посоветовали владельцам смартфонов Apple отключить функцию распознавания внимания. Для этого нужно открыть пункт «Универсальный доступ» в настройках, затем — «Face ID и внимание» и перевести переключатель «Распознавание внимания» в неактивное положение.

В начале января журналисты издания The Verge рассказали, что корпорация Apple не смогла исправить проблемы с будильником в iPhone. С весны 2024 года пользователи жалуются, что будильник на устройствах может не сработать или активироваться с опозданием.