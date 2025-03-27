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09:37, 27 марта 2025Путешествия

Новый посол в США займется вопросами облегчения визовых процедур для россиян

Посол Дарчиев заявил, что РФ будет добиваться от США облегчения визовых процедур
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Новый посол России в США Александр Дарчиев, прибывший в Вашингтон, заявил, что РФ будет добиваться облегчения визовых процедур для сотрудников дипмиссий и простых граждан. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, Дарчиев займется вопросами упрощения режима поездок по стране и пребывания для российских дипломатов, возвращения конфискованных объектов недвижимости, а также восстановления авиасообщения между странами.

Ранее Дарчиев оценил работу по восстановлению российско-американских отношений и отметил, что в них появилось окно возможностей. Посол добавил, что по всем направлениям идет соответствующая работа.

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