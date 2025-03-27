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14:57, 27 марта 2025Силовые структуры

Осужденной за фейки об армии журналистке Пономаренко вынесли второй приговор

В Алтайском крае суд приговорил журналистку Пономаренко за нападение на конвоира
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд вынес второй приговор журналистке портала RusNews Марии Пономаренко. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

По второму делу ее приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы и признали виновной по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Таким образом с учетом неотбытой части наказания по первому приговору окончательный срок составил три года заключения.

По версии следствия, 12 октября 2023 года в женской исправительной колонии №6 в Алтайском крае Пономаренко отдавила ноги двум конвоирам, которые хотели доставить ее на дисциплинарную комиссию.

15 февраля 2023 суд приговорил журналистку к шести годам лишения свободы за пост в Telegram-канале об ударе Российской армии по драмтеатру в Мариуполе. Официальные источники, в том числе Минобороны России, эти данные опровергли. По данным следствия, Пономаренко знала о том, что эта информация была названа ошибочной.

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