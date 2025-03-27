От компании Бакальчука потребовали миллиарды рублей

Wildberries потребовал от «ВБ Девелопмент» Бакальчука вернуть 42 млрд рублей

Wildberries потребовала от проектной компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука вернуть 42 миллиарда рублей, которые выделяли для строительства логистических объектов. Об этом со ссылкой на пресс-службу «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).сообщает ТАСС.

В компании заявили, что фирма Бакальчука не смогла отчитаться за полученное финансирование.

«Есть все основания полагать, что деньги были выведены из "ВБ Девеломпент" по личному указанию Владислава Бакальчука», — указали в «РВБ».

Компания подала иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими деньгами. «РВБ» делилась планами судиться с «ВБ Девелопмент» из-за невыполнения проектной компанией своих обязательств еще в сентябре 2024-го. Позднее маркетплейс в одностороннем порядке расторг договоры с фирмой Бакальчука и заключил соглашения с другой компанией группы, которая теперь выступает техническим заказчиком при строительстве логоцентров.

В феврале ООО «Вайлдберриз» подало иск о взыскании с принадлежащего Владиславу Бакальчуку ООО «ВБ Девелопмент» 712,9 миллиона рублей. Претензии истца связаны с неуплатой займа, срок погашения которого прошел.