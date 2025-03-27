От компании Бакальчука потребовали миллиарды рублей

Wildberries потребовала от проектной компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука вернуть 42 миллиарда рублей, которые выделяли для строительства логистических объектов. Об этом со ссылкой на пресс-службу «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).сообщает ТАСС.
В компании заявили, что фирма Бакальчука не смогла отчитаться за полученное финансирование.
«Есть все основания полагать, что деньги были выведены из "ВБ Девеломпент" по личному указанию Владислава Бакальчука», — указали в «РВБ».
Компания подала иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими деньгами. «РВБ» делилась планами судиться с «ВБ Девелопмент» из-за невыполнения проектной компанией своих обязательств еще в сентябре 2024-го. Позднее маркетплейс в одностороннем порядке расторг договоры с фирмой Бакальчука и заключил соглашения с другой компанией группы, которая теперь выступает техническим заказчиком при строительстве логоцентров.
В феврале ООО «Вайлдберриз» подало иск о взыскании с принадлежащего Владиславу Бакальчуку ООО «ВБ Девелопмент» 712,9 миллиона рублей. Претензии истца связаны с неуплатой займа, срок погашения которого прошел.