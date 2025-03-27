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08:53, 27 марта 2025Экономика

От компании Бакальчука потребовали миллиарды рублей

Wildberries потребовал от «ВБ Девелопмент» Бакальчука вернуть 42 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Wildberries потребовала от проектной компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука вернуть 42 миллиарда рублей, которые выделяли для строительства логистических объектов. Об этом со ссылкой на пресс-службу «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).сообщает ТАСС.

В компании заявили, что фирма Бакальчука не смогла отчитаться за полученное финансирование.

«Есть все основания полагать, что деньги были выведены из "ВБ Девеломпент" по личному указанию Владислава Бакальчука», — указали в «РВБ».

Компания подала иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими деньгами. «РВБ» делилась планами судиться с «ВБ Девелопмент» из-за невыполнения проектной компанией своих обязательств еще в сентябре 2024-го. Позднее маркетплейс в одностороннем порядке расторг договоры с фирмой Бакальчука и заключил соглашения с другой компанией группы, которая теперь выступает техническим заказчиком при строительстве логоцентров.

В феврале ООО «Вайлдберриз» подало иск о взыскании с принадлежащего Владиславу Бакальчуку ООО «ВБ Девелопмент» 712,9 миллиона рублей. Претензии истца связаны с неуплатой займа, срок погашения которого прошел.

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