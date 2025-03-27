Пляжная страна Африки захотела запустить прямые рейсы с Россией

Тунис возобновит прямые рейсы с Россией в конце апреля 2025 года

Тунис захотел запустить прямое авиасообщение с Россией. Об этом генеральный директор национального бюро по туризму этой страны Хильми Хусейн сообщил ТАСС.

Отмечается, что власти пляжной страны Африки предоставили седьмую степень свободы воздушного пространства иностранным авиакомпаниям. Они могут заключать контракты с туроператорами, работающими с Россией, и возобновить прямую перевозку.

Пока только авиакомпания Nouvelair Tunisie собирается летать в Россию без пересадок, запуск рейсов назначен на конец апреля 2025 года. Полеты из Москвы в средиземноморский город Монастир будут выполняться два раза в неделю. Однако, по мнению Хусейна, этого не хватит, чтобы полностью обеспечить спрос россиян на поездки в Тунис.

При этом для российских компаний из-за закрытого воздушного пространства Европы полеты в Тунис будут занимать около 9 часов. «Придется понести дополнительные большие расходы, которые обусловлены логистическими проблемами в дополнение к санкциям», — отметил Хусейн.

Ранее сообщалось, что россиянам станут доступны прямые рейсы из Москвы в Мьянму — одну из самых опасных стран мира. Их запуск запланирован в октябре.