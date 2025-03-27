Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

«Сравни»: Показатель одобряемости кредитов в феврале упал до 4 процентов

В России замечен тренд на снижение показателя одобряемости потребительских кредитов, который в феврале 2025 года составил четыре процента, рассказали эксперты финансового маркетплейса «Сравни». Данными специалисты поделились в беседе с «Лентой.ру».

«Мы продолжаем фиксировать падение показателя одобряемости потребительских кредитов: в январе 2025 года он составил пять процентов, тогда как в феврале 2025 года — уже четыре процента. Это говорит о критическом уровне падения по сравнению с показателями января-февраля прошлого года: 27 процентов и 29 процентов соответственно», — заявил директор кредитного направления «Сравни» Магомед Гамзаев.

При этом специалист отметил увеличение заявок на потребительские кредиты.

«Только в феврале 2025 года рост составил 89 процентов по сравнению с февралем 2024 года. Таким образом, мы можем говорить о беспрецедентном случае: рост заявок на кредит вырос за первые два месяца 2025 года, тогда как показатель одобряемости за тот же период упал», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что при покупке жилья с помощью ипотеки как на этапе выбора объекта, так и в процессе выплаты кредита можно существенно снизить процентную ставку. По словам парламентария, способ подачи заявки на кредит может повлиять на условия. Так, зачастую при онлайн-заявке на ипотеку предоставляются дисконты. Кроме того, выгодные условия по кредиту на новую квартиру могут предложить и застройщики.