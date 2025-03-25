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16:28, 25 марта 2025Экономика

Россиянам назвали способы снизить ставку по ипотеке

Депутат Чаплин: Рефинансирование поможет снизить ставку по ипотеке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При покупке жилья с помощью ипотеки как на этапе выбора объекта, так и в процессе выплаты кредита можно существенно снизить процентную ставку. Способы сделать это россиянам перечислил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, способ подачи заявки на кредит может повлиять на условия. Так, зачастую при онлайн-заявке на ипотеку предоставляются дисконты. Кроме того, выгодные условия по кредиту на новую квартиру могут предложить и застройщики.

Уменьшить переплату по кредиту тем, кто уже оформил ипотеку, Чаплин порекомендовал с помощью рефинансирования. «Это позволяет снизить процентную ставку, что приведет к перерасчету графика платежей, изменению срока кредитования и уменьшению ежемесячного платежа. Рефинансирование актуально, когда ключевая ставка ЦБ снижается и банки предлагают более привлекательные условия. Досрочное погашение даже небольшими суммами сократит тело кредита и, соответственно, сумму процентов», — объяснил он. Помимо этого, заемщики могут оформить налоговый вычет, чтобы направить полученные деньги на частичное досрочное погашение ипотеки, заключил депутат.

Ранее россиянам напомнили о расширении программы семейной ипотеки на вторичку с 1 апреля.

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