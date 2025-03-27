Назван признак изменения позиции США относительно России

Политолог Ордуханян: В отношениях России и США достигнут прогресс

Позиция США относительно России и санкций меняется, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он назвал признаком этого начавшийся диалог между государствами, в том числе в финансовом секторе.

«Сейчас идут переговоры по подключению российских банков к системе SWIFT для экспорта продовольствия и минеральных удобрений. Пока решения нет, но в США связывают его принятие с урегулированием украинского конфликта. Но главное здесь то, что позиция Штатов относительно санкций не является неизменной, — указал политолог. — Если при прошлой администрации отношения ниже странами были ниже плинтуса, диалог отсутствовал, то теперь начались обсуждения. И это прогресс».

Ордуханян считает крайне важным сам факт начала диалога, в том числе и в сфере финансов. Он также счел большим достижением дипломатов то, что у России появилась возможность обсуждать варианты смягчения или снятия некоторых санкций.

«Возвращение SWIFT — это удешевление наших переводов, мы будем меньше терять деньги. Хотя развивается и собственная российская система. Во многом американцы могут пойти на смягчение санкций в этом отношении, увидев, что Россия преодолела проблему SWIFT», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страна может рассмотреть подключение России к международной банковской системе SWIFT. При этом Бессент отметил, что США могут и наоборот ужесточить санкции против России в зависимости от хода урегулирования конфликта на Украине.