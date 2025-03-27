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06:30, 27 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы различия продуктовых корзин у мужчин и женщин

Т-Банк: Мужчины чаще покупают пиво, женщины — конфеты
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Мужчины чаще покупают пиво, газировки, чипсы и пельмени, женщины — конфеты фрукты и десерты. О таком различии продуктовых корзин «Ленте.ру» рассказали исследователи Т-Банка и аналитического сервиса T-Data.

«Доля покупок пива, газированных напитков, чипсов и пельменей выше у мужчин, женщины больше покупают конфеты, фрукты и десерты. Разница в продуктовой корзине между гендерами в общих продуктовых категориях сильнее выражена при покупке рыбы и морепродуктов — у мужчин 54 процента против 46 у женщин по доле покупок. На втором и третьем месте — продукты готового питания и хлебобулочные изделия, где доля покупок выше у мужчин. Женщины в большем количестве покупают фрукты и овощи, молочную и мясную продукцию», — выяснили аналитики.

Большая часть покупок энергетиков, пива, сигарет, газировок, соков, чипсов , вина и пельменей, по словам исследователей, приходится на мужчин. В то же время доля покупок икры, полуфабрикатов, жидкости для мытья посуды и стирального порошка, как отметили аналитики, в среднем не различается между полами.

«Самые популярные дни для совершения покупок в супермаркетах — пятница и суббота. Покупки зелени, фруктов, овощей, йогуртов, сырков, шоколада, полуфабрикатов и пельменей равномерно распределены в течение недели. В то время как вино, пиво, сыр, морепродукты и чипсы чаще приобретают в выходные дни», — добавили исследователи.

Ранее стало известно, что потребление белка животного происхождения в России достигло максимального показателя за всю историю статистических наблюдений. Речь идет о рекордном росте потребления ключевых продуктов питания, включая мясо, рыбу, молоко и яйца.

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