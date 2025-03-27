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00:15, 27 марта 2025Наука и техника

Пушку российского Т-72Б3 защитили от дронов

В зоне СВО заметили танк Т-72Б3 с дополнительной защитой пушки
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили танк Т-72Б3 дополнительной защитой ствола пушки от дронов. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии можно заметить танк с дополнительными экранами, которые защищают машину от дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.

Бойцы увеличили площадь штатной конструкции для защиты верхней полусферы. Доработанный «мангал» прикрывает не только башню, но и переднюю часть корпуса. Также решетчатый экран установили на ствол пушки.

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Ранее в марте в зоне СВО заметили российскую боевую машину пехоты БМП-2М с резиновыми экранами, которые установили над штатными решетчатыми конструкциями.

В том же месяце стало известно, что российские Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты «Реликт», которыми прикрыли лобовую часть корпуса. Ранее в лобовой части танка устанавливали защиту «Контакт-5».

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