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13:14, 27 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Мать убитого жителя Пятигорска рассказала о других нападениях возможных преступников

Мать убитого в Пятигорске Черемыслова сообщила о прошлом возможных преступников
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Банда подростков, которую Оксана Черемыслова подозревает в расправе над ее 20-летним сыном в Пятигорске, ранее не раз совершала преступления. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Как сообщила женщина, когда трагедия с ее сыном получила общественный резонанс, ей начали писать другие жители города. По их словам, до этого подростки неоднократно занимались вымогательствами и избиениями в том же парке имени Кирова — не доходило только до расправ.

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«А недавно был случай, когда они пырнули какого-то парня ножом и убежали, но об этом почему-то все молчат», — поделилась Оксана Черемыслова.

Подробности о деле Егора Черемыслова можно прочитать здесь.

20-летнего Егора без признаков жизни нашли вечером 17 марта в парке культуры и отдыха имени Кирова. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, в рамках которого задержан 14-летний местный житель.

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