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13:43, 27 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Мать убитого жителя Пятигорска описала арсенал возможных преступников-подростков

Мать убитого в Пятигорске Черемыслова описала арсенал возможных преступников
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Банда подростков, которую Оксана Черемыслова подозревает в расправе над ее 20-летним сыном в Пятигорске, была вооружена гаечными ключами, перцовыми баллончиками и электрошокерами. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам собеседницы «Ленты.ру», уже после преступления она вместе с родственниками была в парке имени Сергея Кирова, где расправились с Егором. Там Оксана встретила уборщиков — те работали в парке и в день преступления.

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«Уборщики видели толпу подростков и слышали их разговоры. Те явно кого-то поджидали, при этом у них при себе были гаечные ключи, перцовые баллончики и электрошокеры», — рассказала Черемыслова, отметив, что не может утверждать, что именно эти подростки напали на ее сына.

Подробности о деле Егора Черемыслова можно прочитать здесь.

20-летнего юношу без признаков жизни нашли вечером 17 марта в парке культуры и отдыха имени Кирова. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, в рамках которого задержан 14-летний местный житель.

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