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04:48, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Раскрыта новая схема мошенников с домовыми чатами

МВД: Мошенники под видом жильцов размещают фейковые объявления в домовых чатах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Мошенники начали регистрироваться в домовых чатах под видом жильцов и предлагать бесплатно забрать ненужную технику или мебель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники публикуют в домовых или районных чатах объявления с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель. Заинтересованным россиянам отправляют фото или видео с подтверждением товара.

«Накануне встречи фальшивый "сосед" извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — объяснили специалисты.

Ранее сообщалось, что мошенники начали чаще использовать видеокружки для обмана. Конечные цели у злоумышленников могут быть разные — например, заставить жертву перевести деньги, предоставить доступ к «Госуслугам».

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