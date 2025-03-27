Мошенники начали чаще использовать видеокружки для обмана

Мошенники стали чаще отправлять видеокружки для обмана контактов жертвы

Злоумышленники в России стали чаще использовать видеокружки, чтобы с их помощью обмануть контакты жертвы. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, сперва мошенники совершают видеозвонок своей жертве через Telegram или WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ходе звонка они делают запись экрана, после чего из получившегося видео создают кружок.

«Затем мошенник создает новый аккаунт в Telegram и отправляет с него сообщения контактам жертвы, а записанный кружок отправляет в качестве подтверждения того, что это реальный человек», — поясняется в материале.

Уточняется, что конечные цели у злоумышленников могут быть разные — например, заставить жертву перевести деньги, предоставить доступ к «Госуслугам». Также это может быть и начальный этап взлома какой-нибудь компании, чтобы в дальнейшем получить доступ к конфиденциальной информации.

При этом такие схемы пока не стали самыми распространенными среди злоумышленников, однако отмечается, что их популярность растет.

Ранее стало известно, что мошенники запустили новую схему обмана россиян. Они разыгрывают спектакль с якобы состоявшимся похищением их детей, после чего вымогают у родителей деньги.