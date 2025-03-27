Разрушенный Канье Уэстом дом решили продать

Разрушенный Канье Уэстом дом в США выставили на продажу за $39 млн

Дом в американском городе Малибу, ранее разрушенный рэпером Канье Уэстом, выставили на продажу за 39 миллионов долларов во время реновации. Об этом пишет Wall Street Journal.

Нынешний владелец, предприниматель Стивен Белмонт, купил практически полностью уничтоженный объект в 2024 году за 21 миллион долларов и занялся его восстановлением. Строительные работы до сих пор продолжаются, однако дом уже вышел на рынок. Собственник отметил, что готов продать недвижимость сейчас по указанной цене или позже за 55-65 миллионов долларов, в зависимости от завершенности ремонта. Согласно расчетам, дом будет полностью готов в начале 2026 года.

Площадь жилья составляет около 370 квадратных метров. Над изначальным дизайном работал знаменитый японский архитектор Тадао Андо. Уэст приобрел объект в 2021 году за 57,3 миллиона долларов, а затем разрушил, чтобы построить на его месте бункер. Он так не закончил работы и продал дом в 2023 году за 21 миллион долларов.

На момент покупки дома Белмонтом в нем отсутствовали окна, ванные комнаты и электричество. Внутрь расположенного на побережье жилья свободно проникали ветер и морская вода. По словам предпринимателя, полное восстановление постройки обойдется в 8,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст забросил свое ранчо в Калифорнии. Сейчас объект за 2,2 миллиона долларов находится в полном запустении.