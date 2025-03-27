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03:31, 27 марта 2025Из жизни

Неизвестный оставил на клумбе сумку с человеческими останками

В Японии прохожий нашел на клумбе сумку, в которой лежали части тела
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Toru Hanai / Reuters

В Японии неизвестный оставил сумку с частями человеческого тела на цветочной клумбе. Об этом пишет Japan Today.

19 марта в городе Осака прохожий позвонил в полицию, чтобы сообщить о подозрительной находке. Мужчина в обед прогуливался по набережной реки Додзима и заметил на клумбе открытую сумку. Когда он подошел ближе, то увидел нечто, напоминающее человеческие останки.

На место прибыли правоохранители, забрали сумку и передали ее криминалистам. Впоследствии выяснилось, что в сумке длиной 48 сантиметров и шириной 58 сантиметров лежали клочки человеческой кожи, ребра, около 10 фрагментов мышц и 20 фрагментов костей. Криминалистическая экспертиза показала, что останки принадлежали мужчине. Возможная причина и время смерти не разглашаются.

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Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы найти того, кто оставил сумку на набережной.

Ранее сообщалось, что в Испании турист заметил на берегу оторванную человеческую ногу. За несколько часов до этой жуткой находки на берегу неподалеку обнаружили разложившиеся останки женщины.

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