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08:49, 27 марта 2025Экономика

Россиянам назвали самые невыгодные месяцы для строительства дома

Инженер-технолог Кокарев: Июль — самый дорогой месяц для строительства
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Июль является самым невыгодным месяцем для строительства дома. Об этом россиянам рассказал инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, стоимость стройматериалов сильно варьируется от времени года: так, газобетон с начала 2025-го прибавил в цене 10,2 процента, а к пику спроса во второй половине лета он может подорожать еще на 14-15 процентов. Помимо этого, наибольшее повышение цен фиксируется на материалы, которые сложно либо дорого использовать вне сезона: цемент, кирпич, строительные блоки. Весной дорожают бетон и услуги по заливке фундамента, а летом — пиломатериалы, арматура и работа стройбригад. Осенью растет интерес к покупке утеплителей, кровельных и отделочных материалов, отметил Кокарев.

В связи с этим специалист порекомендовал делать закупку материалов заблаговременно, зимой или ранней весной, когда они дешевле. Кроме того, выгоднее заключать договоры с подрядчиками до середины весны, пока строительные компании предлагают скидки для формирования плана работ. «Самые дорогие месяцы для строительства — лето, особенно июль и август. Зимой же часть материалов можно приобрести дешевле из-за низкого спроса», — заключил инженер-технолог.

Ранее в марте эксперты рынка недвижимости предупредили о подорожании ремонта квартир.

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