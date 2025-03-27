Россияне стали больше интересоваться одним видом ипотеки

Замминистра финансов Чебесков: Выдача семейной ипотеки в 2025-м выросла на 10 %

Выдача семейной ипотеки с начала 2025 года возросла более чем на 10 процентов относительно 2024-го. О том, что россияне стали больше интересоваться одним видом жилищных кредитов, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах IX ежегодного международного форума «Биржевой товарный рынок», его слова приводит ТАСС.

Между тем, подчеркнул он, сложная ситуация с рыночной ипотекой сохраняется. «На текущий момент, сейчас у нас не все данные еще есть, в принципе мы видим по сравнению с прошлым годом рост выдачи семейной ипотеки больше чем на 10 процентов. То есть понятно, что у нас ситуация с рыночной ипотекой до сих пор сложная — больше, чем 90 процентов всех выдач приходится на льготные программы. Но вот по «семейке» мы видим довольно существенный рост после сокращения выдачи в конце прошлого года и в январе», — заявил Чебесков.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на данные Росреестра сообщил, что спрос на ипотеку в Москве увеличился в 1,5 раза. Так, доля договоров долевого участия (ДДУ) с жилищными кредитами на столичном рынке в феврале текущего года составила 42,5 процента, что на 8,6 процентных пункта больше по сравнению с январем. Результат февраля 2025-го также оказался на 9,7 процента выше итога того же месяца 2024-го.