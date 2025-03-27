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05:30, 27 марта 2025Путешествия

Россиянка описала брак с немцем словами «жить вместе оказалось невозможным»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alex Ageev / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка Елена описала брак с немцем в Германии словами «жить вместе оказалось невозможным». Причинами развода она поделилась с путешественницей и автором блога «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Елена рассказала, что в немецких семьях расходы делятся поровну между мужчиной и женщиной. Ее муж требовал, чтобы они делали ремонт, обустраивали квартиру и покупали еду вскладчину. При этом зарабатывал он в разы больше супруги.

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При этом немец экономил на всем: покупал продукты со скидками, не включал отопление, берег воду и ждал того же от жены. «Ленин муж считал нормальным ради экономии воды не смывать моющее средство с посуды. Ведь если оно продается в магазине, значит оно безопасно для здоровья. Зачем тратить воду, чтобы его смывать?» — описала автор.

Кроме того, муж делал россиянке подарки только в начале отношении и отказывался путешествовать, желая сберечь деньги на старость. По словам блогерши, последней каплей для Елены стал отказ немца поехать с ней в Турцию, чтобы повидаться с ее детьми и внуками.

«Муж категорически отказался туда лететь и отказался дать ей денег на путешествие даже взаймы, — рассказала автор. — Лена все-таки нашла деньги на поездку и улетела одна, а вернувшись, подала на развод».

Ранее другой российский путешественник рассказал о жизни пенсионеров в Польше. По его словам, пожилые люди там вынуждены «работать до последнего».

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