Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Red Wings запустила распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов

Российская авиакомпания Red Wings запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного перевозчика.

Купить авиабилеты в рамках акции можно 27 и 28 марта, а улететь — с 1 апреля по 10 июня. Предложение действует на перелеты туда и обратно. В распродаже принимают участие популярные внутренние и зарубежные направления.

Так, россиянам доступны рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси от 19,9 тысячи рублей, из Самары, Калуги и Уфы в Стамбул — от 16,9 тысячи рублей, из Барнаула в Читу или Улан-Удэ — от 5,9 тысячи рублей и из Санкт-Петербурга в Калугу — от 1,9 тысячи рублей.

Ранее другая популярная российская авиакомпания, S7, тоже объявила масштабную распродажу. Купить авиабилеты в рамках акции предлагается до 23:59 по московскому времени 27 марта, а улететь — с 31 марта.

