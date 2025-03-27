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10:28, 27 марта 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Red Wings запустила распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов
Алина Черненко

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская авиакомпания Red Wings запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного перевозчика.

Купить авиабилеты в рамках акции можно 27 и 28 марта, а улететь — с 1 апреля по 10 июня. Предложение действует на перелеты туда и обратно. В распродаже принимают участие популярные внутренние и зарубежные направления.

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Так, россиянам доступны рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси от 19,9 тысячи рублей, из Самары, Калуги и Уфы в Стамбул — от 16,9 тысячи рублей, из Барнаула в Читу или Улан-Удэ — от 5,9 тысячи рублей и из Санкт-Петербурга в Калугу — от 1,9 тысячи рублей.

Ранее другая популярная российская авиакомпания, S7, тоже объявила масштабную распродажу. Купить авиабилеты в рамках акции предлагается до 23:59 по московскому времени 27 марта, а улететь — с 31 марта.

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