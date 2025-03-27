Российские танки зашли на территорию Белоруссии

Генерал Касинский: Танки Т-34 ВС РФ примут участие в белорусском параде Победы

Танки Т-34 прибыли из России в Белоруссию для участия в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба правительства Белоруссии, ссылаясь на помощника главы Минобороны Белоруссии по идеологической работе в вооруженных силах Леонида Касинского.

«Готовится техника, прибыли уже из Российской Федерации танки Т-34, которые будут принимать непосредственное участие в исторической части парада», — заявил генерал-майор.

По словам Касинского, для военных, которые примут участие в торжестве, уже шьют форму военных лет.

Ранее министерство образования и науки Эстонии призвало школьников отказаться от участия в онлайн-олимпиаде, победители которой в качестве приза получают поездку в Москву на парад Победы или в молодежные лагеря в России и Белоруссии.