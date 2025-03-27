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06:07, 28 марта 2025Бывший СССР

Российские морпехи назвали свое наступление в Курской области «пешим блицкригом»

Командир роты Сумрак назвал наступление морпехов под Суджей пешим блицкригом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Во время наступления российской армии на Суджу в начале марта штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты за три неполных дня прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 11,5 километра по прямой. Об этом рассказали в интервью «Ленте.ру» командиры штурмовых рот с позывными Сумрак и Жека.

По словам офицеров, такие темпы, учитывая пересеченную местность, считаются чрезвычайно стремительными по меркам текущего конфликта. Они указали, что во время наступления штурмовики принципиально не использовали тяжелую технику, и назвали эту атаку «пешим блицкригом».

«Тяжелая броня — лишний риск: мины, дроны, да и пересеченная местность не прощает ошибок. Мы шли пешком. И темп был сумасшедшим. (...) Причем бойцы шли не налегке. Каждый тащил двойной, а то и тройной боекомплект, минометы, противотанковые установки. Но никто не сбавил темп», — рассказали морпехи.

При этом они уточнили, что на протяжении всего пути противник без остановки атаковал бригаду дронами и наносил удары артиллерией. Несмотря на это, тогда за три неполных дня 155-я бригада освободила сразу шесть населенных пунктов — Хутор Никольский, Казачья Локня, Зазулевка, Владимировка, 1-й Княжний и 2-й Княжий.

«Если говорить охотничьими терминами, мы встали на след и загнали его в угол. Разрушенные мосты, минные поля, огневые ловушки — у них не осталось вариантов», — заключили Сумрак и Жека.

Ранее командир штурмовой роты одного из подразделений в составе группировки войск «Север» рассказал, что бойцы ВСУ оставляли позиции в районе населенного пункта Казачья Локня в Курской области практически без боя.

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