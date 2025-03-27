Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 27 марта 2025Россия

Стало известно об отсутствии у ВСУ путей пресечения границы в Курской области

ВСУ не могут найти альтернативных путей пресечения границы в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут найти альтернативных путей отступления для пресечения границы России в Курской области. Об этом заявил командир одного из подразделений Северной группировки с позывным Молот, его цитирует ТАСС.

«На сегодняшний день обстановка остается напряженно-управляемой. Поэтому сейчас они [ВСУ] уже ищут альтернативные направления, где могут пройти или проскочить», — сообщил военнослужащий.

Он рассказал, что Россия за короткое время смогла создать достаточно укомплектованную группировку, которая занимается прикрытием госграницы в Курской области. Находящиеся там подразделения успешно выполняют поставленные задачи — ВСУ не могут покинуть территорию из-за воздушной разведки и нанесенного огневого поражения.

Ранее солдаты ВСУ сняли на видео свое бегство из Курской области. На кадрах видно, как украинские бойцы, укрываясь в здании, пытаются отстреливаться от FPV-дрона, запущенного Россией. На видеозаписи можно также увидеть большое количество сгоревшей техники противника.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ у погранперехода «Суджа» в Курской области

    ВСУ стали усиливать позиции с помощью заключенных

    ВСУ начали применять новый ударный беспилотник

    Варламов разочаровался в Лас-Вегасе

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда намекнула на роман с юным рэпером

    Россиянка описала блюда Крайнего Севера словами «для них лакомство, для других — дикость»

    Бойцы ВСУ при бегстве из Курской области подорвались на своем же минном поле

    Дело основателя агрохолдинга «Русагро» связали с захватом холдинга «Солнечные продукты»

    Названа доля готовых взять кредит по ставке в 20 % и выше российских компаний

    В России раскрыли замысел Британии и Франции по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше