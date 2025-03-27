Стало известно об отсутствии у ВСУ путей пресечения границы в Курской области

ВСУ не могут найти альтернативных путей пресечения границы в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут найти альтернативных путей отступления для пресечения границы России в Курской области. Об этом заявил командир одного из подразделений Северной группировки с позывным Молот, его цитирует ТАСС.

«На сегодняшний день обстановка остается напряженно-управляемой. Поэтому сейчас они [ВСУ] уже ищут альтернативные направления, где могут пройти или проскочить», — сообщил военнослужащий.

Он рассказал, что Россия за короткое время смогла создать достаточно укомплектованную группировку, которая занимается прикрытием госграницы в Курской области. Находящиеся там подразделения успешно выполняют поставленные задачи — ВСУ не могут покинуть территорию из-за воздушной разведки и нанесенного огневого поражения.

Ранее солдаты ВСУ сняли на видео свое бегство из Курской области. На кадрах видно, как украинские бойцы, укрываясь в здании, пытаются отстреливаться от FPV-дрона, запущенного Россией. На видеозаписи можно также увидеть большое количество сгоревшей техники противника.