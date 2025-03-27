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15:56, 27 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали условия сделки США и Украины по недрам

Чепа: Надеюсь, что в сделку США и Украины по недрам не включены территории РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Условия сделки США и Украины по полезным ископаемым — это внутреннее дело Киева, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом в беседе с «Лентой.ру» депутат выразил надежду, что в обсуждении Вашингтона и Киева отсутствуют территории, которые уже не принадлежат Украине.

Это внутреннее дело Украины. Если [президент Украины Владимир] Зеленский готов уже по второму или по третьему разу продавать все, что есть на Украине, то это их внутреннее дело. Я надеюсь, что там не включены те территории, которые уже не принадлежат Украине

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Я думаю, что это сложно будет реализовать. Мне кажется, что это очередной обман, в том числе американцев, в попытке оттянуть эту агонию. Потому что, как мы видим, Киев не добился того, чего хотел. Первоначально было озвучено, что они готовы обменять недра на гарантии безопасности. А американцы хотят хоть что-то вернуть из тех колоссальных сумм средств, вложенных в Украину, что-то компенсировать», — отметил Чепа.

При этом, по словам депутата, в случае подписания договора Украина воспримет это как предательство со стороны Зеленского.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что условия сделки Киева и Вашингтона об использовании полезных ископаемых ухудшились для украинской стороны. По его словам, в документе отсутствуют даже намеки на гарантии безопасности Украине от США.

Политик также сообщил, что в новом проекте речь идет о добыче всех полезных ископаемых на всей территории Украины вместо редкоземельных металлов. При этом он подчеркнул, что данный документ представлен в черновом варианте и пройдет через детальное обсуждение.

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