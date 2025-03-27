В России прокомментировали условия сделки США и Украины по недрам

Условия сделки США и Украины по полезным ископаемым — это внутреннее дело Киева, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом в беседе с «Лентой.ру» депутат выразил надежду, что в обсуждении Вашингтона и Киева отсутствуют территории, которые уже не принадлежат Украине.
Это внутреннее дело Украины. Если [президент Украины Владимир] Зеленский готов уже по второму или по третьему разу продавать все, что есть на Украине, то это их внутреннее дело. Я надеюсь, что там не включены те территории, которые уже не принадлежат Украине
«Я думаю, что это сложно будет реализовать. Мне кажется, что это очередной обман, в том числе американцев, в попытке оттянуть эту агонию. Потому что, как мы видим, Киев не добился того, чего хотел. Первоначально было озвучено, что они готовы обменять недра на гарантии безопасности. А американцы хотят хоть что-то вернуть из тех колоссальных сумм средств, вложенных в Украину, что-то компенсировать», — отметил Чепа.
При этом, по словам депутата, в случае подписания договора Украина воспримет это как предательство со стороны Зеленского.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что условия сделки Киева и Вашингтона об использовании полезных ископаемых ухудшились для украинской стороны. По его словам, в документе отсутствуют даже намеки на гарантии безопасности Украине от США.
Политик также сообщил, что в новом проекте речь идет о добыче всех полезных ископаемых на всей территории Украины вместо редкоземельных металлов. При этом он подчеркнул, что данный документ представлен в черновом варианте и пройдет через детальное обсуждение.