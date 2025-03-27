На экс-директора музея современного искусства завели дело об оскорблении чувств верующих

На экс-главу музея PERMM завели дело за оскорбление чувств верующих

На бывшую главу музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом в четверг, 27 марта, со ссылкой на источник сообщает издание Properm.ru.

По информации источника издания, инициаторами возбуждения уголовного дела стали граждане, возмутившиеся выставленными на показ картинами на библейские сюжеты. Претензии зрителей касались полотна Сергея Горшкова «Ангел с трубой», «Голубые города» Татьяны Аношиной и гравюры Константина Звездочетова «Paradisi».

Следствие считает, что Аллахвердиева допустила свободную демонстрацию полотен и выложила изображения в открытом доступе, понимая, что работы могут быть оскорбительны для верующих.

Ранее в Музее современного искусства PERMM в Перми прошли обыски по делу галериста Марата Гельмана (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).