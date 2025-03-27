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11:02, 27 марта 2025Россия

Совфед прекратил полномочия сенатора от российского региона

Совет Федерации прекратил полномочия сенатора от Тувы Дины Оюн
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дина Оюн

Дина Оюн. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Совет Федерации прекратил полномочия сенатора от Республики Тыва Дины Оюн. Это следует из принятого в ходе заседания верхней палаты парламента постановления, передает ТАСС.

«Прекратить досрочно 27 марта 2025 года полномочия сенатора Российской Федерации Оюн Дины Ивановны», — говорится в документе.

Оюн представляла регион в Совфеде с октября 2019 года. Она входила в комитет палаты по бюджету и финансовым рынкам. Ее полномочия сенатора завершились в сентябре 2024 года, однако женщина продолжила занимать кресло, так как Верховный хурал Тувы не назначил в палату своего представителя.

О том, что Оюн уйдет в отставку, стало известно 26 марта. Тогда глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Оюн написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Женщина продолжит представлять регион в верхней палате, пока не будет назначен новый представитель от субъекта.

ЖЗЛ
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