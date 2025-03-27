Совфед прекратил полномочия сенатора от российского региона

Совет Федерации прекратил полномочия сенатора от Тувы Дины Оюн

Совет Федерации прекратил полномочия сенатора от Республики Тыва Дины Оюн. Это следует из принятого в ходе заседания верхней палаты парламента постановления, передает ТАСС.

«Прекратить досрочно 27 марта 2025 года полномочия сенатора Российской Федерации Оюн Дины Ивановны», — говорится в документе.

Оюн представляла регион в Совфеде с октября 2019 года. Она входила в комитет палаты по бюджету и финансовым рынкам. Ее полномочия сенатора завершились в сентябре 2024 года, однако женщина продолжила занимать кресло, так как Верховный хурал Тувы не назначил в палату своего представителя.

О том, что Оюн уйдет в отставку, стало известно 26 марта. Тогда глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Оюн написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Женщина продолжит представлять регион в верхней палате, пока не будет назначен новый представитель от субъекта.