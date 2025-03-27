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07:10, 27 марта 2025Россия

Стало известно о колоссальных потрях ВСУ у погранперехода «Суджа» в Курской области

ТАСС: ВСУ несут колоссальные потери у погранперехода «Суджа» в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут колоссальные потери у пограничного перехода «Суджа», а также в районах населенных пунктов Олешня и Гоголевка. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, доукомплектованные за счет солдат ВСУ с боевым опытом из других штурмовых подразделений, сегодня несут колоссальные потери в районе хутора Олешня в результате успешных действий наших военных», — говорится в сообщении.

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Там подчеркивается, что российские военные в Курской области продолжают перемалывать переброшенные резервы противника.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в клещи село Гуевво в Курской области. Штурмовики полка продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам Гуева. Им удалось охватить село с двух сторон и перекрыть трассу снабжения оккупационных сил ВСУ.

ЖЗЛ
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