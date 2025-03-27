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15:23, 27 марта 2025Экономика

Суд начал процедуру банкротства бывшей жены Николая Баскова

РИА Новости: Суд заявил о реструктуризации долгов бывшей жены Николая Баскова
Дмитрий Воронин

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены певца Николая Баскова. Об этом со ссылкой на источник в инстанции сообщает РИА Новости.

Таким образом, указывает агентство, суд признал обоснованным заявление о банкротстве, поданное конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации «Биотэк» ее отца Бориса Шпигеля. Отмечается, что в деле о банкротстве компании суды трех инстанций ранее обязали Светлану Шпигель вернуть компании около 67 миллионов рублей. Сумма по данным журналистов складывается из 57 миллионов рублей дивидендов и матпомощи в 10 миллионов, выплаченных в 2021 году, когда «Биотэк» уже обладал признаками несостоятельности.

Шпигель и Басков состояли в браке с 2001 года и развелись в 2008-м. Ее отец был продюсером исполнителя.

Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Спустя несколько месяцев 71-летнего мужчину освободили от отбывания оставшегося срока из-за болезней, но он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа, говорится в материале.

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