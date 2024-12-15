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10:37, 15 декабря 2024Россия

В Москве подали на банкротство экс-супруги Николая Баскова

РБК: в Москве подали заявление о банкротстве экс-супруги Баскова Шпигель
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Светлана Шпигель

Светлана Шпигель. Фото: Juliya Khanina / Globallookpress.com

Руководство группы фармацевтических компаний «Биотэк» подало в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Светланы Шпигель. На это обратило внимание РБК.

Светлана Шпигель — дочь основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и бывшая супруга певца Николая Баскова. По информации журналистов, заявление о банкротстве было подано в сентябре и в ноябре принято к производству. Заявление направила «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк"», которая входит в группу «Биотэк».

В материалах, содержащихся в картотеке арбитражных дел, не указано, что стало причиной намерения обанкротить Светлану Шпигель. Журналисты сослались на данные СПАРК, согласно которым Шпигель принадлежат 100 процентов в пензенских дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед». Также она имеет долю 33 процента в московском ООО «Старфарма».

Светлана Шпигель в 2001-2008 годах состояла в браке с артистом Николаем Басковым. Ее отец Борис Шпигель выступал продюсером певца.

В начале ноября 71-летний глава «Биотэка» Борис Шпигель был освобожден от наказания за дачу взяток бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву по состоянию здоровья и вышел из СИЗО. В январе 2024 года суд в Москве приговорил Шпигеля к 11 годам колонии.

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