В Москве подали на банкротство экс-супруги Николая Баскова

РБК: в Москве подали заявление о банкротстве экс-супруги Баскова Шпигель

Руководство группы фармацевтических компаний «Биотэк» подало в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Светланы Шпигель. На это обратило внимание РБК.

Светлана Шпигель — дочь основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и бывшая супруга певца Николая Баскова. По информации журналистов, заявление о банкротстве было подано в сентябре и в ноябре принято к производству. Заявление направила «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк"», которая входит в группу «Биотэк».

В материалах, содержащихся в картотеке арбитражных дел, не указано, что стало причиной намерения обанкротить Светлану Шпигель. Журналисты сослались на данные СПАРК, согласно которым Шпигель принадлежат 100 процентов в пензенских дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед». Также она имеет долю 33 процента в московском ООО «Старфарма».

Светлана Шпигель в 2001-2008 годах состояла в браке с артистом Николаем Басковым. Ее отец Борис Шпигель выступал продюсером певца.

В начале ноября 71-летний глава «Биотэка» Борис Шпигель был освобожден от наказания за дачу взяток бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву по состоянию здоровья и вышел из СИЗО. В январе 2024 года суд в Москве приговорил Шпигеля к 11 годам колонии.