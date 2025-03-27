В Москве суд приговорил публициста Стомахина к десяти годам колонии

В Москве суд приговорил публициста Бориса Стомахина к десяти годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Стомахин признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Бутырским районным судом Стомахин приговорен к десяти годам колонии строгого режима. Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания.

Ранее сообщалось, что осужденного ранее за призывы к терроризму публициста Стомахина проверят на предмет распространения фейков об армии. В 2015 году Московский окружной военный суд признал его виновным в призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и приговорил к семи годам строгого режима.

