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08:30, 27 марта 2025Мир

Трамп назвал скандал с утечкой секретного чата Белого дома «охотой на ведьм»

NYT: Трамп назвал «охотой на ведьм» скандал с утечкой чата Белого дома в Signal
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Francis Chung / Globallookopress.com

Президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» скандал с утечкой чата Белого дома в мессенджере Signal. Об этом сообщает газета The New York times (NYT).

«Спустя несколько дней после того, как утечка стала достоянием общественности, Трамп и его помощники все еще пытались преуменьшить ее значение», — пишет издание, отмечая, что команда Трампа до сих пор не смогла изложить связную версию произошедшего.

«Я думаю, что Signal может быть неисправен, если честно», — объяснил ситуацию Трамп.

Ранее стало известно, что личные данные высокопоставленных политиков из команды Трампа утекли в сеть.

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