Трамп назвал скандал с утечкой секретного чата Белого дома «охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» скандал с утечкой чата Белого дома в мессенджере Signal. Об этом сообщает газета The New York times (NYT).
«Спустя несколько дней после того, как утечка стала достоянием общественности, Трамп и его помощники все еще пытались преуменьшить ее значение», — пишет издание, отмечая, что команда Трампа до сих пор не смогла изложить связную версию произошедшего.
«Я думаю, что Signal может быть неисправен, если честно», — объяснил ситуацию Трамп.
Ранее стало известно, что личные данные высокопоставленных политиков из команды Трампа утекли в сеть.