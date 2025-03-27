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15:51, 27 марта 2025Экономика

Трамп спровоцировал скачок цен на один цветной металл

Reuters: Золото рекордно подорожало из-за созданной Трампом неопределенности
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Золото продолжило рекордно дорожать после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортные автомобили. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причинами такой динамики стало закономерное усиление напряженности в мировой торговле. Как следствие, резко подскочил спрос на золото как на актив-убежище. Как пишет издание, на 07:30 по московскому времени спотовая цена на золото выросла больше чем на процент до 3052,97 доллара за унцию. Это лишь немного ниже исторического максимума в 3057,21 доллара, зафиксированного 20 марта. Отметим, что на 15:45, по данным Comex, стоимость золота дошла до 3058 долларов.

Reuters подчеркивает, что золото, традиционно рассматриваемое как средство защиты от неопределенности и инфляции, в 2025 году подорожало более чем на 15 процентов.

Ранее, 19 марта, сообщалось о подорожании золота до очередного максимума. Тогда стоимость этого драгоценного металла выросла до 3050,4 доллара за тройскую унцию.

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