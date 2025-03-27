Участник СВО вернулся с передовой и прожил всего неделю

Участник СВО вернулся с передовой и попал в ДТП, спасти его не удалось

Участник специальной военной операции (СВО) попал в ДТП в Челябинске. Об этом сообщает сетевое издание «Челябинск Онлайн».

По словам близких военнослужащего, он вернулся с передовой примерно за неделю до аварии. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб.

Участника СВО спасти не удалось. Вместе с ним в салоне находился еще один человек — он получил травмы.

Ранее в Самарской области другой участник СВО попал в аварию по пути на передовую. Авария произошла в конце зимы, при этом боец ехал на летней резине. Мужчина не пострадал.