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19:53, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Узнавшая о неизлечимой болезни телеведущая обратилась к поклонникам с одной просьбой

Телеведущая Адлингтон рассказала, что у нее обнаружили непереносимость глютена
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Keith Mayhew / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известная британская пловчиха, участница Олимпийских игр и телеведущая Ребекка Адлингтон рассказала, что у нее обнаружили целиакию — неизлечимое аутоиммунное заболевание тонкой кишки, связанное с непереносимостью глютена. В посте, опубликованном на странице британской благотворительной организации для людей с целиакией Coeliac UK в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), она обратилась к поклонникам с одной просьбой.

«Всем привет! Как тот, кому недавно поставили диагноз целиакия, я быстро узнала о том, насколько еда без глютена по рецепту врача важна для борьбы с этой болезнью», — отметила Адлингтон.

Телеведущая призвала пользователей подписать петицию, которая сделает безглютеновые продукты более доступными и дешевыми в магазинах Великобритании.

Ранее стало известно, что американский телеведущий и спортивный комментатор Дик Витале, четырежды победивший рак, расплакался в прямом эфире из-за болезни. Он сообщил, что в этом году больше не будет комментировать матчи.

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