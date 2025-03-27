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11:48, 27 марта 2025Россия

В элитном российском поселке нашли мертвого младенца

Е1.ru: В элитном коттеджном поселке под Екатеринбургом нашли мертвого младенца
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / NEWS.ru / Globallookpress.com

В элитном коттеджном поселке «Николин ключ» Сысертского района под Екатеринбургом нашли мертвого младенца. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, мать ребенка гостила у его отца, который проживает с другой женщиной. Они уложили мальчика спать. Спустя какое-то время родители решили его разбудить, но ничего не вышло.

«То ли недосмотрели, то ли стечение обстоятельств. Сейчас следователи СК и полицейские ПДН разбираются в случившемся», — заявил Е1.ru источник, знакомый с ситуацией.

Знакомые семьи отметили, что конфликтов у них замечено не было. Две женщины и один мужчина ладили друг с другом, часто проводили время вместе. От обеих женщин у жителя Свердловской области имеется несколько детей, разъяснил собеседник.

Ранее сообщалось, что жительница Донецкой народной республики выбросила в мусорку кафе своего новорожденного ребенка.

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