В элитном российском поселке нашли мертвого младенца

Е1.ru: В элитном коттеджном поселке под Екатеринбургом нашли мертвого младенца

В элитном коттеджном поселке «Николин ключ» Сысертского района под Екатеринбургом нашли мертвого младенца. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, мать ребенка гостила у его отца, который проживает с другой женщиной. Они уложили мальчика спать. Спустя какое-то время родители решили его разбудить, но ничего не вышло.

«То ли недосмотрели, то ли стечение обстоятельств. Сейчас следователи СК и полицейские ПДН разбираются в случившемся», — заявил Е1.ru источник, знакомый с ситуацией.

Знакомые семьи отметили, что конфликтов у них замечено не было. Две женщины и один мужчина ладили друг с другом, часто проводили время вместе. От обеих женщин у жителя Свердловской области имеется несколько детей, разъяснил собеседник.

Ранее сообщалось, что жительница Донецкой народной республики выбросила в мусорку кафе своего новорожденного ребенка.