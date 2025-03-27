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07:21, 27 марта 2025Россия

В Госдуме заявили о потере контроля Зеленским над частью ВСУ

Депутат Шеремет: Зеленский перестал контролировать наемников и националистов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над частью Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет уточнил, что Зеленский перестал контролировать наемников и националистов ВСУ. По его мнению, бесполезно обсуждать с украинским лидером урегулирование конфликта, поскольку тот стремится продолжить кризис для удержания власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Он подчеркнул, что страна никогда на это не пойдет.

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