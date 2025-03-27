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15:04, 27 марта 2025Экономика

В Китае нашли самого богатого

Bloomberg: Создатель TikTok стал самым богатым человеком в Китае
Кирилл Луцюк
Чжан Имин

Чжан Имин. Фото: VCG / Getty Images

Основатель компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, предприниматель Чжан Имин, впервые стал самым богатым человеком Китая. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Его состояние оценили в 57,5 ​​миллиарда долларов. Таким образом, Чжан Имин обошел соучредителя технологической компании Tencent Holdings Пони Ма с капиталом 56,6 миллиарда долларов и руководителя компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшаня. Состояние последнего составляет 54,1 миллиарда долларов.

Как пишет Bloomberg в настоящее время Чжан занял третье место в списке самых богатых людей Азии после индийских предпринимателей Мукеша Амбани и Гаутама Адани.

В конце октября прошлого года сообщалось, что за последние три года число долларовых миллиардеров в Китае упало больше чем на треть. Причинами такого сокращения эксперты считают строгие правительственные меры, слабость некоторых секторов экономики и депрессию на фондовых рынках.

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