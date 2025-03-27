В Курской области гражданских эвакуировали из освобождаемого села

Российские бойцы вывели мирных жителей из освобождаемого села в Курской области

Стало известно об эвакуации военными мирных жителей из села в Курской области, освобождением которого занимаются российские бойцы. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, эвакуацией занимались солдаты 22-го мотострелкового полка. Они обнаружили гражданских и вывели их в безопасное место.

«[Военные] обнаружили и вывели в подземные укрытия в безопасной локации мирных жителей одного из освобождаемых сейчас населенных пунктов Курской области», — рассказал офицер «Севера».

Уточняется, что военнослужащих и гражданских прикрывали беспилотники.

Ранее в Курской области российские солдаты уничтожили канадский броневик вместе с экипажем, а также десять украинских десантников.