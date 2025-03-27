В МИД прокомментировали охоту ВСУ на российских журналистов

Захарова назвала припадком бешенства атаки Киева на российских журналистов

Украинские власти, объявившие охоту на российских журналистов, находятся в припадке бешенства, который не поддается никакому описанию. Так действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То остервенение, буквально припадок бешенства, с которым в последние дни экстремисты, террористы клики [президента Украины Владимира] Зеленского рыщут в поисках безоружных корреспондентов и их съемочных групп, как они наносят по ним удары из всех возможных видов вооружений, поставляемых Западом, уже не поддается никакому описанию», — сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что за последние несколько дней жертвами атак Киева стали четыре представителя средств массовой информации, а еще трое получили тяжелые ранения.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев развязал террор против российских журналистов и военкоров. Она подчеркнула, что украинские военные ведут охоту на представителей СМИ и целенаправленно наносят по ним атаки.