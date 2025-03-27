В НАТО опровергли слова Рютте о возможной гибели военных США в Литве

В НАТО назвали преждевременным заявление Рютте о гибели военных США в Литве

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможной гибели американских военных в Литве оказалось преждевременным, поскольку поиск пропавших еще ведется. Об этом заявила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт на своей странице в социальной сети X.

«Мы сожалеем о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу», — написала она.

По словам пресс-секретаря альянса, Рютте ссылался на сообщению СМИ о судьбе пропавших.

Уточняется, что 25 марта четверо военных США выехали на тяжелой гусеничной машине M-88 Hercules с полигона литовской армии, однако на следующий день машину без экипажа обнаружили в болоте.

Ранее в Пентагоне опровергли информацию о гибели четырех солдат на учениях в Литве. В американском оборонном ведомстве отметили, что поиски продолжаются.