В рамках дела о мошенничестве с «Пушкинской картой» задержаны трое фигурантов

Силовики задержали 3 человек в рамках дела об аферах с «Пушкинской картой»

В рамках дела о мошенничестве с «Пушкинской картой» силовики задержали троих человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Всем фигурантам уже предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года мужчина придумал криминальный план заработка и привлек к его воплощению знакомого, работающего в киноконцертном зале «Эльдар». Они подали заявку на платформу «PRO.Культура РФ» на организацию мероприятия в программе «Пушкинская карта» и заключили договор о проведении концерта.

Затем злоумышленники подыскали в интернете владельцев «Пушкинской карты» в возрасте от 14 до 22 лет с неиспользованным лимитом денежных средств, а также оформили еще карты на недостоверные персональные данные получателей, после чего продали им 321 билет на несуществующий концерт.

По подозрению в участии в этой схеме был задержан участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров.