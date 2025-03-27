Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 27 марта 2025Силовые структуры

В рамках дела о мошенничестве с «Пушкинской картой» задержаны трое фигурантов

Силовики задержали 3 человек в рамках дела об аферах с «Пушкинской картой»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В рамках дела о мошенничестве с «Пушкинской картой» силовики задержали троих человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Всем фигурантам уже предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года мужчина придумал криминальный план заработка и привлек к его воплощению знакомого, работающего в киноконцертном зале «Эльдар». Они подали заявку на платформу «PRO.Культура РФ» на организацию мероприятия в программе «Пушкинская карта» и заключили договор о проведении концерта.

Затем злоумышленники подыскали в интернете владельцев «Пушкинской карты» в возрасте от 14 до 22 лет с неиспользованным лимитом денежных средств, а также оформили еще карты на недостоверные персональные данные получателей, после чего продали им 321 билет на несуществующий концерт.

По подозрению в участии в этой схеме был задержан участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

    Боярский посетовал на невозможность докричаться до футболистов на «Газпром Арене»

    МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

    Пережившая оккупацию россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

    В МИД прокомментировали охоту ВСУ на российских журналистов

    Стало известно об ударе ВСУ еще по двум мостам в Белгородской области

    В зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес на оптоволокне

    У самолета с 171 пассажиром во время полета загорелся двигатель

    Россияне стали отказываться от личной жизни ради карьеры

    Процесс вербовки россиян под прикрытием RAND попал на видео ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше