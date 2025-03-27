В России начались протесты в поддержку Гуцул

Симоньян: В России начались протесты против ареста Гуцул в Молдавии

У посольства Молдавии в Москве начались протесты в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает глава RT Маргарита Симоньян.

«Люди выходят поддержать башкана Гагаузии Евгению Гуцул, которую могут арестовать на 30 суток под надуманными предлогами», — прокомментировала Симоньян.

По словам главы RT, Молдавия начала действовать по примеру Румынии, арестовывая тех, кто представляет конкуренцию действующей власти. Как видно из публикации, собравшиеся у посольства люди выступили с плакатами, на которых написаны слова поддержки Гуцул: «Евгения, Россия с тобой».

Ранее сообщалось, что прокуратура Молдавии готовит прошение об аресте Гуцул. Позднее глава Гагаузии обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.