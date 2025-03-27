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12:43, 27 марта 2025Экономика

В России оценили остроту кадрового голода

Задорнов: Без мигрантов рынок труда в России останется жестким
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2025 году российский рынок труда останется жестким. Об этом предупредил бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Его процитировало издание «Коммерсантъ».

Такое положение дел он объяснил отсутствием сильного притока трудовых мигрантов. Также Задорнов отметил, что не происходит полноценного замещения уходящих на пенсию новыми работниками.

Однако экс-министр уточнил, что некоторых сегментах российской экономики острота кадрового голода немного понизилась. Речь в данном случае идет о строительстве и сельском хозяйстве.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что около 50 процентов российских предприятий малого и среднего бизнеса столкнулись с нехваткой работников. Особенно остро эта проблема стоит в промышленности, которая нуждается в специалистах, умеющих работать с автоматизированными системами и промышленными роботами.

Исследование, проведенное в конце зимы показало, что в феврале кадровый дефицит ощутили 86 процентов работодателей.

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