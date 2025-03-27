В России школьница дважды сбросила кота с восьмого этажа, добила палкой и попала на видео

В Улан-Удэ школьница дважды сбросила кота с восьмого этажа и добила палкой

В Улан-Удэ республики Бурятия девочка дважды сбросила кота с восьмого этажа. Ребенок попал на видео, которое опубликовал Babr Mash в Telegram.

На кадрах видно, как школьница, которой на вид около 10 лет, подходит к лежащему неподвижно на асфальте коту и куда-то его уносит.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 26 марта. После того, как девочка сбросила животное в первый раз, ее отругали взрослые. Тогда она унесла животное в другой дом и вновь скинула кота на асфальт с огромной высоты, а затем добила палкой у себя в подъезде.

По информации издания, полиция начала проверку. Официально правоохранительные органы происшествие пока не комментировали.

Ранее в селе Котики Иркутской области четверо подростков жестоко расправились с домашней собакой. Мальчики подвесили животное за шею на веревке, после чего один из них забил его топором. Когда их жертва уже перестала подавать признаки жизни, ее начали протыкать вилами. Все свои действия несовершеннолетние снимали на камеру, со смехом их комментируя.