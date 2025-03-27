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18:32, 27 марта 2025Россия

В российском городе автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре

В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области»

В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре, машину выкинуло на пешеходов после столкновения с другим автомобилем на улице Технической в российском городе, сообщает 66.RU.

Как видно на опубликованных порталом кадрах, люди лежат на асфальте, вокруг пострадавших собралась очевидцы. Движение в этом районе парализовано. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину аварии.

Предварительно, в ДТП пострадали пять человек, среди которых — дети. Они находятся под наблюдением медиков. В Минздраве региона уточнили, что состояние взрослых и одного из пострадавших детей оценивается как средней степени тяжести. Еще один ребенок, по информации министерства, находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Казани автомобиль въехал в остановку с людьми, пострадали 11 человек. Момент аварии попал на видео.

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